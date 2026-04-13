2025年に放送されたグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したボーイズグループ・ALPHA DRIVE ONEが12日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された『マイナビ presents The Performance』に初出演した。【ライブ写真】「Chains」を日本初パフォーマンスしたALPHA DRIVE ONE今回、日本で開催される合同コンサートに初出演となるALPHA DRIVE ONEは、全アーティストが登場するオープニングステージのトップバッター