（カナダ・トロントから現地レポート）『The Drama（原題）』は、ゼンデイヤとロバート・パティンソンが婚約中のカップル役で共演する、A24製作の話題作だ。北米で2026年4月3日に劇場公開を迎えると、インディ映画としては異例の注目を集めている。 監督を務めるのは、『ドリーム・シナリオ』（2023）で高評価を得たクリストファー・ボルグリ。“不快だけど目が離せない人間ドラマ”が得意なボルグリ監