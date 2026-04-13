日本における高齢者向け施設の利用料は千差万別です。「お金がないけれど施設を利用したい」という場合、どのような選択肢があるのでしょうか。本記事では、入居一時金が不要な「3つの公的施設」やマンションのように自立した生活を送れる「サ高住」について、FPの丸山幹也氏が監修した『介護マネーのプロが解決! 親の高齢者住まいにかかるお金のギモン 暮らし・資金に合った住まい選びがよくわかる』（メイツユニバーサルコンテン