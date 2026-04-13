新型「ヴォクシー」発表に反響あり！トヨタは2026年4月10日、人気ミニバン「ヴォクシー」の改良モデルを発表しました。発売は5月6日を予定しています。今回の改良では、カーボンニュートラルの実現に向けてパワートレインがハイブリッド車へと一本化されました（ウェルキャブを除く）。【画像】超カッコいい！ これがワル顔になった「新型ヴォクシー」です！（29枚）走行面では、ショックアブソーバーの減衰力を最適化するこ