カルデロン戦から一夜明けボクシングのバンタム級ノンタイトル10回戦から一夜明けた12日、IBF世界バンタム級5位・秋次克真が取材に応じた。前夜は、東京・両国国技館で元世界同級ランカーのホセ・カルデロン（メキシコ）に0-2（94-96×2、95-95）で判定負け。米ロサンゼルスに拠点を置く28歳が凱旋試合を振り返り、家族、仲間の思いを胸に再起を誓った。戦績は秋次が14勝（4KO）1敗、22歳のカルデロンが15勝（6KO）3敗。「昨日で