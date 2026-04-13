巨人の新助っ人・ウィットリーが、4月7日の広島戦で被安打3ながら5失点と崩れ、初黒星を喫した。球威は本物ながら、四球から崩れる粗削りな投球内容に、球界OBからも厳しい声が……。【写真】田中将大の妻・里田まい、美脚を惜しみなく披露していたアイドル時代ウィットリー「自滅」黒星V奪還を目指す阿部巨人の貯金がなかなか増えない。7日にマツダスタジアムで行われた広島との初戦。先発マウンドに上がった身長201センチの