G1桜花賞中央競馬の3歳牝馬クラシック第1戦・G1桜花賞（芝1600メートル）が12日、阪神競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の1番人気スターアニス（高野）が中団から差し切り、G1連勝を飾った。レース後の表彰式に現れた女性が話題になっている。桜花賞の表彰式で、レースを制した松山と握手したのは2026年JRA年間プロモーションキャラクターで、NHK連続テレビ小説「風、薫る」で主人公の奥田りんを演じる見上愛だった。上品