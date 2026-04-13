G1桜花賞

中央競馬の3歳牝馬クラシック第1戦・G1桜花賞（芝1600メートル）が12日、阪神競馬場で行われた。松山弘平騎手騎乗の1番人気スターアニス（高野）が中団から差し切り、G1連勝を飾った。レース後の表彰式に現れた女性が話題になっている。

桜花賞の表彰式で、レースを制した松山と握手したのは2026年JRA年間プロモーションキャラクターで、NHK連続テレビ小説「風、薫る」で主人公の奥田りんを演じる見上愛だった。

上品な淡いピンク色のワンピース姿で、腰部分には同色のリボンがあしらわれており、桜花賞にふさわしい華やかな衣装だった。

X上では、表彰式のプレゼンターを務めた見上の衣装に「生の見上さん美人すぎるなぁ」「ピンクのワンピも可愛い」「スターアニスくらい可愛い」「癒されました」などの喝采が続々と寄せられた。

見上はJRA公式HPで「昨年のリニューアル後、初の阪神競馬場でした。向正面には桜が見られ、美しい競馬場の姿に心が弾みました。優勝されたスターアニス号と松山騎手、そして関係者の皆様、おめでとうございます。スターアニス号の今後の活躍を楽しみにしております。クラシック初戦ということで、大変多くのお客様がいらしており、皆様と一丸となって応援させていただき、レースの盛り上がりには胸が高鳴りました。そして、白熱したレースと若き牝馬のひたむきな走りに感動いたしました。来週の皐月賞も目が離せません。競馬ファンの皆様とともに、私も春競馬を楽しみたいと思います」とコメントした。



（THE ANSWER編集部）