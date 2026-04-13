子どもたちの「思考力」をいかに伸ばすかは、多くの親にとって最大の関心事だ。特別なドリルや難問を解かせることが近道だと思われがちだが、中学受験専門のプロ家庭教師であり『中学受験必勝ノート術』の著書もある安浪京子先生は、「何はなくとも家庭での会話だ」と語る。本記事では、安浪先生と、言語化の専門家で『こども言語化大全』の著者である山口拓朗先生の対談を通じ、今日から家庭で実践できる「思考力を育てる日常の習