突然ですが、「オンスケ」の正式名称知っていますか？意味も正しく答えられますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「オンスケジュール」でした！オンスケとは、「オンスケジュール（on schedule）」を省略した言葉で、「予定どおり」を意味するビジネス用語です。主に仕事やプロジェクトの進行状況を確認する際に使われ、「この作業はオンスケです」「進捗はオンスケで問題ありません」といった形で用いられます。意