夕方18時、責任感の強い中堅社員のAさんは静かに席を立ち、タイムカードを押しました。そして再びデスクに戻ると、パソコンの電源を入れ、新しいプロジェクトの資料作りを再開します。【写真】早朝出勤してもタイムカードを打刻しないのは美談？日中は打ち合わせに追われ、本来の業務が進まないAさんは「自分のスキルが足りないから時間がかかっているだけ。会社に残業代を求めるのは申し訳ない」と考えます。その結果、Aさんは毎