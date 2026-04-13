中日ドラゴンズが苦しんでいる。戦前は「セリーグの台風の目」と目され、上位予想も相次いでいたが、蓋を開けてみれば、開幕から5連敗を喫するなど12日現在、3勝11敗で借金8。最下位に低迷している。期待を裏切られたファンの間では指揮官・井上一樹監督への逆風が強まっている。チームに何が起きているのだろうか。＊＊＊【写真を見る】早くも名が挙がるドラゴンズ次期監督の有力候補たち外部招聘の可能性も開幕戦で大逆転