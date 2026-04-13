日本代表でも主力を務めるクリスタル・パレスの鎌田大地は今季限りで契約が満了となるため、退団が取り沙汰されている。英メディア『Football Insider』は４月11日、今シーズンのチャンピオンズリーグにも出場しているプレミアリーグの強豪ニューカッスルへの移籍の可能性を報じた。「カマダは、今夏にクリスタル・パレスをフリー移籍で退団する際、ニューカッスルの獲得候補リストに名を連ねるべきだろう。木曜日にセルハース