「失敗するはずがない」日本代表MFが今季で退団→プレミア強豪へ？ 移籍の可能性を英メディアが報道！恩師に「必然的に同行するだろう」

「失敗するはずがない」日本代表MFが今季で退団→プレミア強豪へ？ 移籍の可能性を英メディアが報道！恩師に「必然的に同行するだろう」