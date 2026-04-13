現地４月11日に開催されたブンデスリーガの第29節で、伊藤洋輝を擁するバイエルンは、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリとアウェーで対戦し、５−０で圧勝を飾った。この一戦にCBで先発した伊藤は67分、左足のふくらはぎあたりをさすりながらピッチに座り込んでしまい、そのまま交代となった。自力で歩きながらピッチを後にしており、深刻な怪我ではなさそうだったが、これまでの故障が多かっただけに