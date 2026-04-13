文字通り、飛び道具が炸裂した。現地４月12日に開催されたセリエA第32節で、鈴木彩艶を擁する13位のパルマは、アントニオ・コンテ監督が率いる２位のナポリとホームで対戦。開始直後にガブリエル・ストレフェッザが先制点を挙げたが、60分にスコット・マクトミネイに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。先制点はなんと33秒で生まれた。それをお膳立てしたのは鈴木だ。キックオフ直後、23歳の守護神はロングキックをし、一気