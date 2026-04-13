なんと開始33秒！セリエAで“戦術ザイオン”炸裂！森保J守護神のプレアシストにファン熱狂「唯一無二の武器」「まじでミサイル」
文字通り、飛び道具が炸裂した。
現地４月12日に開催されたセリエA第32節で、鈴木彩艶を擁する13位のパルマは、アントニオ・コンテ監督が率いる２位のナポリとホームで対戦。開始直後にガブリエル・ストレフェッザが先制点を挙げたが、60分にスコット・マクトミネイに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
先制点はなんと33秒で生まれた。それをお膳立てしたのは鈴木だ。キックオフ直後、23歳の守護神はロングキックをし、一気に敵陣中央へフィード。すると、ネスタ・エルフェージュが上手くヘッドですらし、裏に抜け出したストレフェッザが冷静に流し込んだ。
鈴木の武器が十二分に発揮されたシーンだった。この一部始終は『DAZN』の公式Xで公開され、絶賛の声が殺到。次のような声が続々と寄せられている。
「これぞ彩艶の真骨頂！」
「ザイオンのキックチートやろw」
「飛距離といい精度といい本当に素晴らしい」
「ほんとこのキックは世界でも屈指」
「まじでミサイル」
「代表でも見たい飛び道具の１つ」
「ワールドカップでもこの精度見たいわ」
「この距離蹴れるの偉すぎるしセービングとか以上に唯一無二の武器」
“戦術ザイオン”は極めて有効な手段だ。北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンにとっても、強豪相手に威力を発揮するオプションとなり得る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】半端ない！“戦術ザイオン”により開始33秒でゴール
現地４月12日に開催されたセリエA第32節で、鈴木彩艶を擁する13位のパルマは、アントニオ・コンテ監督が率いる２位のナポリとホームで対戦。開始直後にガブリエル・ストレフェッザが先制点を挙げたが、60分にスコット・マクトミネイに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
先制点はなんと33秒で生まれた。それをお膳立てしたのは鈴木だ。キックオフ直後、23歳の守護神はロングキックをし、一気に敵陣中央へフィード。すると、ネスタ・エルフェージュが上手くヘッドですらし、裏に抜け出したストレフェッザが冷静に流し込んだ。
鈴木の武器が十二分に発揮されたシーンだった。この一部始終は『DAZN』の公式Xで公開され、絶賛の声が殺到。次のような声が続々と寄せられている。
「ザイオンのキックチートやろw」
「飛距離といい精度といい本当に素晴らしい」
「ほんとこのキックは世界でも屈指」
「まじでミサイル」
「代表でも見たい飛び道具の１つ」
「ワールドカップでもこの精度見たいわ」
「この距離蹴れるの偉すぎるしセービングとか以上に唯一無二の武器」
“戦術ザイオン”は極めて有効な手段だ。北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンにとっても、強豪相手に威力を発揮するオプションとなり得る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】半端ない！“戦術ザイオン”により開始33秒でゴール