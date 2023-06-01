ロベルト・デ・ゼルビ監督が就任したトッテナムは現地４月12日、プレミアリーグ第32節で、サンダーランドと敵地で対戦。新体制初陣を０−１で落とし、ついに降格圏の18位に転落した。チャンスを作るも仕留めきれずにいたなか、61分にノルディ・ムキエレに浴びたシュートが、ディフレクションして被弾。その１点を最後まで返せなかった。デ・ゼルビ監督は試合後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューに対応。次のように語