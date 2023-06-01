現地４月12日に開催されたエールディビジ第30節で、上田綺世、渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが小川航基、佐野航大が所属する３位のNECと敵地で対戦。１−１で引き分けた。この日本人対決で先制点を奪ったのが、フェイエノールトの上田だった。18分、アニス・ハジ・ムサの右CKに反応。高い打点で合わせて、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。 ３試合ぶりのゴールを決めた日本代表FWは、これで今季の2