「凄まじいな」「日本人が勝てる時代が来るとは…」日本代表FWの“圧巻の一撃”にSNS沸騰！「ワールドカップ期待するしかない」
現地４月12日に開催されたエールディビジ第30節で、上田綺世、渡辺剛を擁する２位のフェイエノールトが小川航基、佐野航大が所属する３位のNECと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
この日本人対決で先制点を奪ったのが、フェイエノールトの上田だった。18分、アニス・ハジ・ムサの右CKに反応。高い打点で合わせて、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。
３試合ぶりのゴールを決めた日本代表FWは、これで今季の23点目。SNS上では「凄まじいな」「得点王は確定かな」「きたーーー」「神」「高さも決定力も別格」「ワールドカップ期待するしかない」「高さで日本人が勝てる時代が来るとは…」「フィジカルすっご」といった声が上がっている。
まさに圧巻の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】今季23点目！ 上田綺世の豪快な一撃
この日本人対決で先制点を奪ったのが、フェイエノールトの上田だった。18分、アニス・ハジ・ムサの右CKに反応。高い打点で合わせて、豪快なヘディングシュートを叩き込んでみせた。
３試合ぶりのゴールを決めた日本代表FWは、これで今季の23点目。SNS上では「凄まじいな」「得点王は確定かな」「きたーーー」「神」「高さも決定力も別格」「ワールドカップ期待するしかない」「高さで日本人が勝てる時代が来るとは…」「フィジカルすっご」といった声が上がっている。
まさに圧巻の一撃だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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