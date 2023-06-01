女子プロレスのスターダムは12日、都内で26日に横浜アリーナで行われる「ALLSTARGRANDQUEENDOM2026」の公開記者会見を行った。ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥は玖麗さやかの挑戦を受ける。前日の後楽園大会の前哨戦では玖麗が直接フォールを奪った。調印式には水色のドレスを着て会見に出席した玖麗は「もう吹っ切れました。上谷沙弥が奪ったものは全て取り返す。水色が好きです。水色をまとった私が輝くベ