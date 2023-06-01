今季限りでの引退意向を表明しているＦ１レッドブルのマックス・フェルスタッペンに?衝撃トレード?が急浮上した。フェルスタッペンは３月末の日本グランプリ（ＧＰ）後、英公共放送「ＢＢＣ」に今季限りで引退する意向を表明。進路については「他にも情熱を注いでいるプロジェクトがたくさんある。ＧＴ３レースもその一つ。自分でレースをするだけでなく、チームを率いることも」などと他カテゴリーへの参戦や、指導者への転身