■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（12日／マリンメッセ福岡）観客数1万4817人全12試合終了後に榊原信行CEOが今大会の総括、休憩時間にケージから復帰宣言した朝倉未来、そしてBreakingDownとの今後の関係性について語った。【インタビュー動画】榊原CEO、朝倉未来の復帰戦＆BreakingDownとの今後を説明――3年半ぶりとなった福岡大会を終えての感想は？榊原CEO：3年半ぶりの福岡開催ということで、カード発