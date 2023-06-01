【モデルプレス＝2026/04/13】櫻坂46が4月11日・12日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。最終日となった12日公演のアンコールでは、メンバーが思いを語った。【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット◆森田ひかるが涙「再生を選んでよかった」アンコールでは、四期生楽曲『Alter ego』、三期生楽曲『夏の近道』、三期生加入前の楽