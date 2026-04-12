任期満了にともなう山形県西川町の町長選挙が12日に行われ、開票の結果、現職の菅野大志さんが新人の大泉さんを破り、2回目の当選を果たしました。 【写真を見る】「反省すべき点は反省」町長のパワハラも争点に西川町長選挙は現職・菅野大志氏が2回目の当選を果たす（山形） 今回の選挙では、菅野さんの元町職員などへのパワーハラスメント行為が大きな問題となり、争点のひとつとなるなど全国的に注目を集めていました