◇セ・リーグ中日0―3阪神（2026年4月12日バンテリンD）中日は5番手で登板した根尾昂が1回無失点と好投した。9回のマウンドに上がると、前川を151キロの直球で空振り三振。続く伏見を右飛に抑え、最後は投手の高橋を見逃し三振に。11球で3者凡退。これで今季は初登板から4試合連続無失点で、8日のDeNA戦ではプロ8年目で初勝利も手にした。右腕は「感覚はずっと上向き。内容はもっと良くなる」と力を込めた。