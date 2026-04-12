ウクライナの名門シャフタール・ドネツクでは多くのブラジル人選手がプレイしてきており、有名なところではチェルシーにステップアップしたFWウィリアン、マンチェスター・シティへ向かったMFフェルナンジーニョがいる。その伝統は今も続いており、飛躍を目指す若手ブラジル人選手は今のチームにもいる。9日にはUEFAカンファレンスリーグ準々決勝1stレグでAZと対戦して3-0で勝利を収めたが、このゲームでもシャフタールの先発には7