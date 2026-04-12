再審制度を見直す刑事訴訟法改正の政府案をめぐり自民党が紛糾。国会への法案提出は異例の先送りとなった。この問題について自民党広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員がABEMA的ニュースショーに出演し、自身の考えを述べた。【映像】鈴木貴子氏が怒りをあらわにした瞬間鈴木氏は「この再審法という法律は70年にわたって1度として改正されていない。でも、この70年間の中にどれだけの冤罪事件があったか」と切り出した。「まし