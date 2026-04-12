“しまなみ海道”をサイクリングするイベントが開かれ、参加者は瀬戸内の島々を駆け巡りました。■スタート号砲「味の素株式会社 Presents グラン・ツール・せとうち 2026」 は、尾道市と愛媛県今治市を結ぶ“しまなみ海道”で行われました。40キロから170キロの5つのコースを、全国から集まったサイクリスト約1600人が走り抜けました。参加者たちは、休憩地点で補給食をとりながら、それぞれのゴールを