任期満了に伴う長野県伊那市の市長選挙が12日に告示され、現職と新人２人による三つどもえの選挙戦に入りました。立候補したのは、届け出順に現職で5期目を目指す白鳥孝さん（70）新人で会社役員の八木択真さん（47）新人で前市議会議員の吉田浩之さん（63）のいずれも無所属の3人です。白鳥孝候補（無・現）「伊那から日本を支えるのではなくて、伊那から日本を変えていく。こうした安心な地方都市が増えることが、この国にとって