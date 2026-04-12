プレミアリーグ第32節、ブレントフォード対エヴァートンの一戦は2-2のドローに終わった。この試合で先発したブラジル代表のイゴール・チアゴは2ゴールを記録。序盤にPKを沈め、76分には勝ち越しとなる2点目を挙げた。チアゴはブラジルのクルゼイロ出身で、プレミアリーグにやってきたのは2024年のこと。しかし、昨季は怪我の影響でほとんどプレイできず、今季が実質の初年度だ。ブレントフォードは夏の移籍市場でブライアン・エン