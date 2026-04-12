フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１１日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。お笑いコンビ・きつねの大津広次が出演し、同番組で以前から投資等の知識を熱弁していたことから仕事の幅が広がっていることを報告した。大津は「それこそ。ここで、いろいろと株の話させてもらったじゃないですか？それで証券会社のＹｏｕＴｕｂｅまず２つ始まったんですよ」と明かし、驚かせた。さんまは「すごいな。いや、い