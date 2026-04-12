４月11日に開催されたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがアラベスとホームで対戦。３−３のドローに終わった。この試合で、１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷した久保がついに復帰。54分から途中出場を果たす。すると、わずか６分後の60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、オーリ・オスカールソンのヘディング弾をアシストしてみせた。 この今季４つ目のアシストに、フ