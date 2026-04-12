「別格すぎる」「完璧」83日ぶり出場の日本代表MF、６分でアシストに驚嘆の声！「いきなりすごい！」「意外とヘディングうまい」
４月11日に開催されたラ・リーガの第31節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがアラベスとホームで対戦。３−３のドローに終わった。
この試合で、１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷した久保がついに復帰。54分から途中出場を果たす。
すると、わずか６分後の60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、オーリ・オスカールソンのヘディング弾をアシストしてみせた。
この今季４つ目のアシストに、ファンからは次のような声が上がった。
「意外とヘディングうまいよな」
「日本戦でも見られそうな連携でアツい」
「いきなりアシストすごい！」
「復帰戦でいきなり結果出すあたりが別格すぎる。あのヘディングの折り返し、判断も精度も完璧」
「利き足は頭？」
「アシストえぐ過ぎて草。完璧すぎるやろ」
「ワールドカップに向けてギアあがってきてんな」
いきなり目に見える結果を残すあたりは流石だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】復帰した久保がいきなりのアシスト！
この試合で、１月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷した久保がついに復帰。54分から途中出場を果たす。
すると、わずか６分後の60分、左サイドからのクロスを頭で折り返し、オーリ・オスカールソンのヘディング弾をアシストしてみせた。
この今季４つ目のアシストに、ファンからは次のような声が上がった。
「日本戦でも見られそうな連携でアツい」
「いきなりアシストすごい！」
「復帰戦でいきなり結果出すあたりが別格すぎる。あのヘディングの折り返し、判断も精度も完璧」
「利き足は頭？」
「アシストえぐ過ぎて草。完璧すぎるやろ」
「ワールドカップに向けてギアあがってきてんな」
いきなり目に見える結果を残すあたりは流石だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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