チームの全２得点を演出した。鹿島アントラーズは４月12日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で、川崎フロンターレと敵地で対戦。２−０で勝利した。53分にPKで先制点を挙げた鈴木優磨は、64分に正確なクロスでレオ・セアラの追加点をアシスト。１得点１アシストの背番号40は、試合後のフラッシュインタビューで次のように試合を振り返る。「ジェフ戦（９節＝２−１）と水戸戦（10節＝１−１／2PK4）は、自分