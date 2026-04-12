小久保監督が明かした今宮の現状ソフトバンクの小久保裕紀監督は12日、前日の試合で左肩付近に死球を受けた今宮健太内野手について「骨に異常ありました。ヒビが入っていました」と言及。球団広報も「左肩甲骨の亀裂骨折」と説明した。11日に敵地で行われた日本ハム戦。6回の打席で、相手先発の伊藤が投じたツーシームが今宮の左肩甲骨付近に直撃。今宮は苦悶の表情を見せトレーナーとともにベンチに下がると、そのまま交代し