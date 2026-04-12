12日午後、男鹿市にある風車の羽根が折れる事故がありました。今のところ、けがをした人は確認されていません。記者「多くの人が立ち寄る観光案内所のすぐそばにある風車の羽根が根本付近から折れてしまっています。羽根の一部は風に揺られながらぶら下がっています。」羽根が折れたのは男鹿市船越にある風車です。男鹿警察署の調べによりますと12日午後2時過ぎ「風車の羽根が折れている」と110番通報がありました。今のところ、け