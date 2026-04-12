「二人乗り」における「乗り方」は法令には記載がない筆者の遠い昔の青春時代、彼女をバイクの後ろに乗せ、度々タンデム（二人乗り）デートをしたことがあります。ですが、やたらとベタベタ抱きついてきたりして「いい加減にしてくれ。運転できないじゃないか」とたしなめた記憶も。 【え、ダメなの】これが「タンデム」が禁止されている区間です（画像）しかし、大人になった今ふと改めて思うと、「そもそもタンデムの後ろに