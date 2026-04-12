熊本ゆかりの女性芸術家に贈られる香梅アートアワード。受賞者の作品展が熊本市で始まりました。お菓子の香梅 帯山店には、去年11月に香梅アートアワードを受賞した熊本市の陶芸家、沢田一葉さんの作品7点が展示されています。 女性のドレスや花や木々をモチーフにした作品。雲仙や阿蘇五岳を描いた新作もあります。帯山店での展示は4月23日までで、その後、菊池店、人吉店、光の森店を巡回し