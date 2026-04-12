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【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節】(ギオンス)相模原 0-3(前半0-1)仙台<得点者>[仙]五十嵐聖己(45分+3)、梅木翼(86分)、杉山耀建(90分)<警告>[相]ピトリック(27分)、常田克人(30分)、高野遼(45分+2)[仙]荒木駿太(45分+5)観衆:3,663人主審:吉田哲朗└仙台がPK勝ちを含む開幕10連勝! 敵地で相模原に3-0快勝