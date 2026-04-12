【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節】(えがおS)熊本 0-5(前半0-1)宮崎<得点者>[宮]土信田悠生2(23分、49分)、オウンゴール(67分)、松本ケンチザンガ(79分)、佐藤遼(88分)<警告>[熊]ベ・ジョンミン(45分)[宮]奥村晃司(69分)主審:中井敏博