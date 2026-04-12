【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節】(サンアル)松本 4-1(前半3-1)大宮<得点者>[松]村越凱光(16分)、安永玲央(42分)、加藤拓己2(45分+4、57分)[大]加藤聖(41分)<警告>[大]小島幹敏(45分+2)主審:石丸秀平└松本が大宮を相手に衝撃のゴールラッシュ! 直接CK弾で一時追いつかれるも突き放す