サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグロアッソ熊本は12日、ホームで宮崎と対戦しました。連勝したいロアッソ。宮崎は先月、アウェーで敗れた強敵です。試合が動いたのは前半23分、ロアッソは相手に先制されます。追いつきたいロアッソ。後半、ゴール前にボールを運びますが得点ならず。逆に追加点を4点も奪われ、0対5で敗れました。次の試合は、ホームで鳥栖と対戦します。