電車の車内トラブルは、混雑時に起きやすいといわれる。国土交通省が2025年7月に公表した「都市鉄道の混雑率調査」によると、首都圏の主要路線では朝の通勤時間帯に150％を超える混雑率となる区間もあり、車内で身動きが取りづらい状態が日常的に発生している。鈴木里奈さん（仮名・30代）が経験した出来事も、満員電車の中で起きた。満員電車でカバンが当たってしまい...ある年の初夏、都心にある職場から帰宅するため、いつもの