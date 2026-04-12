元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さん（34）が2026年4月9日、自身のインスタグラムを更新。タイトな黒ドレス姿を披露した。「デビュー19周年を迎えました〜」柏木さんは、「昨日4月8日にデビュー19周年を迎えました〜」と報告し、黒いドレスを着てポーズを決めるショットを投稿した。「20年目も元気に楽しく頑張ります」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、デコルテがみえるデザインのタイトな黒いロング