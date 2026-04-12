『元野良猫のボス』は手のひらサイズの『ほうき』で身体をナデナデされることが大好きなんだそう。それならば、同居猫にも試してみよう…！と思い立った飼い主さん。三毛猫さんに試してみたところ…その反応が…！？投稿は、記事執筆時点で視聴数23万回を突破し「何やらブツブツ言ってますよ」などの声が寄せられています。 【動画：ミニほうきで撫でられるのが好きな猫→同居猫にも試してみた結果…想定外すぎる『リアクション