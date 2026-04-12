『元野良猫のボス』は手のひらサイズの『ほうき』で身体をナデナデされることが大好きなんだそう。それならば、同居猫にも試してみよう…！と思い立った飼い主さん。三毛猫さんに試してみたところ…その反応が…！？投稿は、記事執筆時点で視聴数23万回を突破し「何やらブツブツ言ってますよ」などの声が寄せられています。

【動画：ミニほうきで撫でられるのが好きな猫→同居猫にも試してみた結果…想定外すぎる『リアクション』】

元ボス猫の癒しグッズ

YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」に投稿されたのは、同居猫の『癒しグッズ』を試してみた三毛猫『ネコ吉』さんの驚きの反応です。この日、同居猫『ボス吉』さんは『あるモノ』に癒されていたといいます。

その『あるモノ』とは、プラスチック製の『ミニほうき』です。それで身体を「ナデナデシャッシャ」としてもらうのがお気に入りなんだとか。少し硬めの感触が心地良いのかもしれません。とても気持ちよさそうです。

他の猫さんでも試してみよう！

ボス吉さんがこんなにも喜んでくれるなら、他の猫さん達の反応も見たい！と、白羽の矢が立ったのがネコ吉さんだったようです。女子力高めのネコ吉さんのため、愛らしいデザインの『ミニほうき』を用意したといいます。

ネコ吉さんはというと、ほうきを見せた瞬間から興味津々！目をキラキラさせて近づいてきたそうです。ですが、いざ頭や身体を撫でようとすると…完全拒否！「なにするんだにゃ！」と言わんばかりに嫌がり、猫パンチ炸裂！

猫それぞれ好みがある！

しまいには文句を言っているかのように、口をパクパクさせて今にも噛みつきそうな勢いだったとか。これではせっかくの可愛い『ミニほうき』もすぐにボロボロになる予感…。リラックスなんてできそうもありません。

ボス吉さんのような反応を期待していた投稿主さんでしたが、ネコ吉さんには飼い主さんのぬくもりが最高の癒しのようです。『激おこ』だったご機嫌も『ナデナデタイム』ですっかり直った甘えん坊なネコ吉さんなのでした。

投稿には「ドラパパがネコ吉の頭をなでなでしてる時なんか口で言ってるのがおかしくって笑っちゃいました」「パパの手が一番にゃ( 〃▽〃)」「めちゃくちゃ怒ってますね。怒った姿も激かわです。でも、爆笑でした。ゴメンね、ネコ吉ちゃん♡」「ボス吉君、ゴロゴロ言ってますね。ネコ吉ちゃんの怒った顔、可愛すぎ～」などのコメントと共にいいね件数が3000件を超え、注目を集めています。

この他にも、YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」には、ネコ吉さんをはじめ、4匹の猫さんの可愛い日々の様子がたくさん投稿されています。大変なこともあるけれど充実した毎日に心が癒されました。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Pastel Cat World」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。