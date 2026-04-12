モデルの冨永愛さん（43）の長男でモデルの冨永章胤（あきつぐ）さん（21）が2026年4月8日、自身のインスタグラムを更新。ランウェイを歩くモデルショットを披露した。人気ブランドのショーに参加冨永さんは人気ブランドのショーに参加したことを報告した。インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、黒のセットアップと白いシャツを着用。凛とした表情でランウェイを歩いていた。2枚目では、黒いジャケットと黒いパンツ姿で