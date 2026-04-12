出会いの多いこの季節、話題づくりにもぴったりなのが「食」のユニーク検定。楽しみながら学べて、日々の会話の引き出しもぐっと広がります。なかでも注目は、合格者にチョコ1年分が当たる『チョコレート検定』。さらに、おいしく焼くコツが学べる『お好み焼き検定』など、思わず挑戦したくなるラインナップがそろっています。チョコレート検定身近な存在でありながら、じつは奥深い歴史を持つチョコレート。その魅力を学ぶことで