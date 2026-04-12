合格したらチョコ1年分!?お好み焼きセットの土産も。ユニークすぎる『食検定』解説

出会いの多いこの季節、話題づくりにもぴったりなのが「食」のユニーク検定。楽しみながら学べて、日々の会話の引き出しもぐっと広がります。

なかでも注目は、合格者にチョコ1年分が当たる『チョコレート検定』。さらに、おいしく焼くコツが学べる『お好み焼き検定』など、思わず挑戦したくなるラインナップがそろっています。

チョコレート検定

身近な存在でありながら、じつは奥深い歴史を持つチョコレート。その魅力を学ぶことで、チョコレートの味わいをよりいっそう堪能しましょう！ 受験資格は「チョコレート好き」であること、ただ一つ。各級合格者のうち上位5名には、チョコレート1年分（360個）をプレゼント！

主催：株式会社 明治 チョコレート検定委員会

受験方法：初級・中級はCBT方式（ 全国のテストセンターでパソコン受 験）。上級は一次試験（CBT方式）の合格者にのみ、二次・テイスティング試験（東京・大阪の指定会場）あり。

費用：初級5800円、中級6800円、上級7800円。併願割引あり。

日本の有名チョコレートメーカー「明治」が主催する検定。チョコレートの原料や生産国、作り方はもちろん、最近のトレンドや、チョコレートを使ったスイーツも学べます。 鈴木秀明さん

お好み焼き検定

家族や友人と集まって、わいわい作って食べると楽しい「お好み焼き」 が検定に。家庭でおいしいお好み焼きを作るノウハウが習得できるので、みんなにふるまえば食卓のヒーローになれること間違いなし！ 受験者全員がお好み焼き粉やソース、ホッピーなどのおみやげをもらえるうれしい特典も。上級合格者は、協会会長が直々に焼き方を指導してくれる講習会に無料で参加できます。

主催：にっぽんお好み焼き協会

受験方法：会場（東京・大阪）受験

費用：初級4800円。※上級は初級合格者のみ受験可。

焼き方はもちろん、ベースとなる粉やだし、トッピングなどについても詳しく知れるので、今までなんとなく作っていた人こそトライしてみて。格段に腕が上がるはず！ 鈴木秀明さん

思わず人に話したくなるような検定がいろいろ。気になるものがあったら、楽しみながら挑戦してみてください。

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）

教えてくれたのは ……鈴木秀明さん

All About「資格」ガイド。年80個ペースで資格試験を受けつづけ、2026年1月時点での資格取得数は約1060個。テレビ等のメディア出演実績は500件超。著書に『 7日間勉強法 』（ダイヤモンド社）など。